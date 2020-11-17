Наука и технологии
Сегодня 12:58
Ученый назвал нездоровый эффект антибактериального мыла
А также дал советы по защите от вирусов и бактерий
Российский ученый и доктор биологических наук Алексей Аграновский назвал нездоровый эффект антибактериального мыла. Знание “оборотной” стороны популярного средства гигиены может быть полезно для многих из нас.
По словам специалиста, такой тип мыла может оказывать крайне негативный эффект, в то числе ”сушить кожу или уничтожать не то, что надо”, передает “Радио 1”. При этом эксперт также отметил, что для защиты от коронавируса вовсе не обязательно приобретать дорогое мыло с так называемыми специальными свойствами — для этих целей отлично подойдет обыкновенное детское мыло.
Также Аграновский добавил, что несмотря на распространенное заблуждение, температура воды совершенно никоим образом не влияет на эффективность избавления от вирусов и бактерий.