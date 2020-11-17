Ученый назвал нездоровый эффект антибактериального мыла

По словам специалиста, такой тип мыла может оказывать крайне негативный эффект, в то числе ”сушить кожу или уничтожать не то, что надо”, передает “Радио 1”. При этом эксперт также отметил, что для защиты от коронавируса вовсе не обязательно приобретать дорогое мыло с так называемыми специальными свойствами — для этих целей отлично подойдет обыкновенное детское мыло.

Также Аграновский добавил, что несмотря на распространенное заблуждение, температура воды совершенно никоим образом не влияет на эффективность избавления от вирусов и бактерий.