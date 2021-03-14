Ученый назвал планы Маска по переселению людей на Марс "опасным заблуждением"

По его словам, жизнь на Марсе не будете легкой, поскольку планета имеет враждебное окружение.

”Идея Илона Маска о том, чтобы миллион человек поселился на Марсе, является опасным заблуждением. Жить на Марсе не лучше, чем жить на Южном полюсе или на вершине Эвереста”, - поделился мнением ученый.

Это мнение поддержал американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон. Так, он отметил, чтобы обеспечить комфортную жизнь колонизаторов на Марсе следует сделать из этой планеты Землю. Специалист заявил, что не считает реалистичным переселение человечества на другую планету с целью спасения от потенциальной катастрофы на Земле. По его мнению, проще заняться предотвращением катастрофы, чем реализовать на другой планете необходимы для жизни условия.