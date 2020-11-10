Ученый назвал проблему западных вакцин от COVID-19

Специалист отметил, что одним из главных недостатков западных разработок является необходимость хранить средства при температуре минус 70 градусов, сообщает РИА Новости. Именно эта особенность заметно затрудняет поставки вакцины туда, где она необходима. Для сравнения, прочие средства подобного типа можно хранить при температуре всего минус четыре градуса.

Дуган также сакцентировал внимание на том, что настоящая успешность препарата будет зависеть от того, как долго будет хранить вакцину при комнатной температуре, например, в кабинете у терапевта. Возможно, именно над данным показателям стоит поработать разработчикам Pfizer и BioNTech.