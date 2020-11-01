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Ученый назвал способ вычислить рак легких по глазам

Также он перечислил симптомы этой болезни
Консультант по респираторной медицине госпиталя London Bridge, профессор Георг Сантис назвал способ вычислить рак легких по глазам. По его словам, на наличие болезни может намекать синдром опущенного века.

Сантис поделился, что опухоль в легких может проявляться в виде неврологических симптомов, одним из которых является опущение века. Отмечается, что происходит это в связи с сдавливанием нервов в организме. Поэтому ученый посоветовал срочно прибегнуть к консультации врача при наличии этого синдрома.

Также специалист рассказал и о других симптомах, которые могут говорить о наличии рака легких. ”Общие симптомы рака легких включают кашель, который продолжается более трех недель, кровохарканье, сильную одышку, боль в груди, а также необъяснимую потерю веса. Иногда у пациентов наблюдаются признаки метастатического заболевания: головные боли, припадки, боли в костях и суставах”, — поделился ученый.

В то же время специалист заверил, что опущение век вовсе не обязательно говорит о наличии рака легких. Это также может возникать как следствие чрезмерной эксплуатации контактных линз

Автор: Лилик Ми