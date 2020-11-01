Ученый назвал способ вычислить рак легких по глазам

Сантис поделился, что опухоль в легких может проявляться в виде неврологических симптомов, одним из которых является опущение века. Отмечается, что происходит это в связи с сдавливанием нервов в организме. Поэтому ученый посоветовал срочно прибегнуть к консультации врача при наличии этого синдрома.

Также специалист рассказал и о других симптомах, которые могут говорить о наличии рака легких. ”Общие симптомы рака легких включают кашель, который продолжается более трех недель, кровохарканье, сильную одышку, боль в груди, а также необъяснимую потерю веса. Иногда у пациентов наблюдаются признаки метастатического заболевания: головные боли, припадки, боли в костях и суставах”, — поделился ученый.

В то же время специалист заверил, что опущение век вовсе не обязательно говорит о наличии рака легких. Это также может возникать как следствие чрезмерной эксплуатации контактных линз