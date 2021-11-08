Ученый объяснил опасность метавселенной для человечества

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Ученый объяснил опасность метавселенной для человечестваНесмотря на все ее плюсы, она может обернуться для людей опасными последствиями
Амбициозный проект по созданию метавселенной может обернуться для человечества рядом проблем. Раскрыл обратную сторону виртуального мира профессор искусственного интеллекта и пространственных вычислений в Университете Ливерпуля Дэвид Рид.
Так, по словам эксперта, метавселенная однозначно скажется на жизнях людей, также как это сделал интернет. Несмотря на всю пользу, которую она может привнести, исследователь обратил внимание на ее опасность для всего человечества в целом.
Ученый считает, что метавселенная может быть связана с рисками общего контроля за пространством. Кроме того, она может повлечь за собой уязвимость сбора и защиты данных. Он отметил, что ключевой задачей метавселенной является реализация смешанной реальности, которая бы соединила цифровой и реальный мир. По его мнению, технология может оказаться настолько хорошей, что люди перестанут различаться виртуальное и реальное.
Источник: techxplore