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Ученый объяснил опасность метавселенной для человечества

Несмотря на все ее плюсы, она может обернуться для людей опасными последствиями

Амбициозный проект по созданию метавселенной может обернуться для человечества рядом проблем. Раскрыл обратную сторону виртуального мира профессор искусственного интеллекта и пространственных вычислений в Университете Ливерпуля Дэвид Рид.