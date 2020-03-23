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Сегодня 17:04
Ученый оценил скорость распространения коронавируса в России
По словам специалиста, на территории страны отсутствует широкое распространение инфекции
Российский ученый оценил скорость распространения коронавируса в России. По словам заведующего кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, главного внештатного эпидемиолога Минздрава РФ Николая Брико, на территории страны отсутствует взрывная динамика заражения коронавирусной инфекцией.
”В России не было такого широкого распространения этой инфекции, на сегодняшний день 438 случаев коронавирусной инфекции, на 71 больше за сутки”, — рассказал господин Брико.
При этом ученый также сравнил в данном контексте Россию и Китай, где только за первую неделю распространения инфекции было заметно большее количество заболевших. Помимо этого врач еще подчеркнул тот факт, что избежать взрывного роста заболеваемости в России удалось благодаря своевременно принимаемым мерам.