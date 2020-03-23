Ученый оценил скорость распространения коронавируса в России

”В России не было такого широкого распространения этой инфекции, на сегодняшний день 438 случаев коронавирусной инфекции, на 71 больше за сутки”, — рассказал господин Брико.

При этом ученый также сравнил в данном контексте Россию и Китай, где только за первую неделю распространения инфекции было заметно большее количество заболевших. Помимо этого врач еще подчеркнул тот факт, что избежать взрывного роста заболеваемости в России удалось благодаря своевременно принимаемым мерам.