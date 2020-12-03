Ученый опубликовал результаты исследования по поиску создателя Вселенной

Речь идет о научной работе, которая основывалась на гипотезе специалистов о кодировании информации от “создателя”. Так, на протяжении последних лет, работник обсерватории ФРГ Майк Хиппке искал следы высшего разума в тепловом излучении, которое у Вселенной является неоднородным и способным спрятать двоичный код.

Специалист предполагал, что в общей сложности в космосе может быть зашифровано около тысячи бит полезной информации. Но в результате исследования Хиппке выяснил, что тепловое излучение остывает и уже спустя 10 в 41-й степени лет перестанет существовать. В свою очередь, это не позволит развитым цивилизациям получить достаточно данных, чтобы расшифровать скрытое послание, даже если оно и вправду существует.