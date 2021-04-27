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Ученый перечислил привычки для продления жизни
Для этого нужно следить за давлением, здоровьем зубов и уделять время физической активности
Издание Express поделилось материалом, в рамках которого системный биолог и эксперт в области долголетия Эндрю Стил перечислил привычки для продления жизни.
Так, по его словам, в список полезных для замедления старения привычек входит небольшая физическая активность, ограничение употребления пищевых добавок, а также увеличение объема овощей и здоровый сон. Кроме того эксперт призвал отслеживать давление и пульс, следить за здоровьем зубов и не увлекаться “модными” диетами.
По словам ученого, если человек вообще не занимается спортом, то в его случае даже десятиминутная ежедневная прогулка может положительно повлиять на продолжительность жизни. В то же время, изнурительные тренировки тоже вредны для здоровья.
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