Ученый перечислил простые способы повышения продуктивности

Первым советом, который способствует повышению продуктивности, является тренировка мозга. Так, по его словам, мозг, подобно мышцам, можно накачать, что возможно благодаря нейропластичности или способности данного органа меняться под влияние внешних факторов.

Также специалист порекомендовал планировать деятельность с учетом индивидуальных внутренних ритмов. В частности, нужно определить, в какое время мозг сфокусирован на задачах больше всего, выстраивая исходя из этого график работы или учебы.

Еще одним полезным советом является создание новых ассоциаций. Ученый заметил, что если человек за рабочим столом начинает отвлекаться, то это место перестает ассоциироваться у него с местом для продуктивной работы. В этой связи, если во время работы возникло желание отвлечься, он порекомендовал встать и перейти в другое место для этого.

Важной была названа и забота о мозге. Для ухода за мозгом следует потреблять необходимое количество воды, иметь полноценный рацион и не забывать о физической активности.