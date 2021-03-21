Ученый подсчитал, когда на Земле кончатся полезные ископаемые

Так, по подсчетам специалиста, полезные ископаемые на планете исчезнут уже через 50 лет. Помимо прочего он рассказал, что в течение последних 250 лет фиксировался стремительный рост добычи полезных ископаемых в качестве источников энергии на планете. Это, равно как и темпы развития мировой экономики, могут намекать на истощение углеводородных ресурсов, которое может произойти уже в ближайшие 50 лет.

В то же время, возможность исправить ситуацию, все же, имеется. Это предполагает замену стандартных ископаемых энергоносителей альтернативными источниками энергии.