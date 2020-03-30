Ученый попал в больницу, пытаясь создать устройство против коронавируса

Именно подобное устройство было необходимо потому, что отказ от привычки касаться лица и регулярное мытье рук — это то, что советуют специалисты ВОЗ для профилактики заражения коронавирусом в первую очередь.

”Я подумал, что смогу построить схему, которая издавала бы сигнал тревоги при фиксации магнитного поля. Я решил, что это сработает в случае, если привязать магниты к запястью, а затем поднести руку к лицу. Но все получилось ровно наоборот — я случайно изобрел устройство, которое постоянно гудит, если вы не подносите руку к лицу”, — рассказал Рирдон.

В итоге мужчина решил немного изменить схему своего изобретения и разместить магниты не на запястье, а в носу: по две внутри и снаружи ноздрей. Но как только мужчина убрал от лица два внешних магнита, внутренние тут же притянулись друг к другу прямо внутри носа. Тогда ученый совершил попытку достать их при помощи тех магнитов, что находились снаружи, но и они тоже застряли в носу.

К счастью, жизни мужчины не грозит никакая опасность, так как врачам в больнице удалось извлечь все чужеродные материалы из его тела.