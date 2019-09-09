Ученый предложил людям есть друг друга для борьбы с глобальным потеплением

Так, профессор Магнус Седерлинд, являющийся специалистом по потребительскому поведению, выступил на конференции по пище будущего, где рассказал о своей достаточно безумной, в современном понимании, идее. Он предложил задуматься участникам мероприятия о том факте, что источников пищи с каждым годом будет становиться все меньше. По его мнению, в связи с эти люди, наряду с поеданием насекомых и домашних животных, придут к тому, что начнут кушать и своих сородичей — людей.

По мнению автора гипотезы, поначалу в пищу будут использовать лишь умерших людей. Седерлинд рассказал, что он, будучи профессионалом в области поведенческой психологии, прекрасно осознает, что на пути к появлению индустрии поедания человечины стоит огромное количество психологических барьеров, а потом поднимать эту индустрию придется в достаточной степени медленно и осторожно.