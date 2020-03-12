Ученый предположил, что человечество обитает внутри огромного пузыря в космосе

Так, физик Лукас Ломбрайзер выдвинул новую теорию о том, согласно которой человечество живет в пузыре Хаббла. Ученый описывает данный пузырь как гигантское пространство, плотность которого заметно отличается от прочих мест во Вселенной. К подобному выводу эксперт пришел на основе наблюдений за космосом различных исследователей.

В рамках собственной статьи ученый заявил, что радиус описанного им пузыря составляет примерно 125 млн световых лет. Но тут же он добавил, что пока это все лишь теория, в связи с чем Ломбрайзер призвал коллег искать новые факты, которые могли бы либо подтвердить, либо опровергнуть ее.