Ученый предсказала вторую волну активности клещей в России

Специалист сообщила: В европейской части России осенью будет второй пик активности лесных клещей. Да, осенью придется быть начеку при походе в лес за грибами, во время пикников и так далее. Если мы говорим о Сибири и о Дальнем Востоке, то таежный клещ осенью не выходит.

Ученый поделилась, что активными станут как лесные, так и луговые и степные виды клещей. Она также отметила, что перечисленные виды распространены на всей территории страны. Белова напомнила и о профилактических мерах против клещевого энцефалита, в числе которых как прививка, так и правильно подобранная для леса одежда.