Ученый раскрыл последствия глобального потепления для России

Так, несмотря на повышение средней температуры в стране более чем на градус за последние тридцать лет, тенденция такова, что глобальное потепление не несет серьезной угрозы для страны, передает слова ученого Росбалт. Зато, и это вряд ли может кого-то не радовать, климат в России станет более европейским, в то время как такие уголки страны как Сочи и вовсе будут напоминать современный Майами.

При этом специалист все же не стал отрицать и возможного пагубного влияния теплого климата на здания сооружения, построенные на вечной мерзлоте. Также глобальное потепление может привести к возникновению большого числа наводнений, гроз, засух и пожаров — ко всему тому, к чему россияне не то чтобы привыкли.