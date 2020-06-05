Ученый рассказал, эффективна ли дезинфекция улиц в борьбе с коронавирусом

Выяснилось, что несмотря на то, что дезинфекция улиц не вредит, но и эффективной в борьбе с коронавирусом ее не назовешь. ”С точки зрения сдерживания вируса, полезность дезинфекции улиц довольно минимальна: важнее соблюдение дистанции и правил гигиены. Вирус попадает в организм главным образом через слизистые: то есть либо от инфицированного через мелкие капли, либо с зараженных поверхностей через рот”, - рассказал ученый.

Кроме того, эксперт также отметил, что на данный момент нельзя однозначно сказать, какое количество времени вирус способен быть жить на поверхности, однако вероятнее всего, речь идет о часах. Ученый добавил, что дезинфекция улиц может стать "еще одним процентом, если уже сделано 99%".