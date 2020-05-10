Ученый рассказал, как инопланетные вирусы могут попасть на Землю

Так, по словам эксперта, инопланетные вирусы могут проникнуть на Землю через образцы пород, которые космонавты отбирают с Марса. В связи с этим ученый отметил, что камни, транспортированные с поверхности Красной планеты, необходимо подвергать тщательной обработке. Более того, обработка должна быть такой, словно материалы уже были инфицированы вирусом Эболы. Данные меры, по мнению Хаббарда, должны продолжаться до тех пор, пока не будет однозначных данных о безопасности образцов.

Однако он также отметил, что риски попадания инопланетных вирусов с помощью образцов - остаются небольшими. Защитить Землю от инфицирования можно путем химической обработки, а также тепловой стерилизации всех механических систем кораблей. В то же время, ученый считает, что астронавты, прибывшие с космических операций, должны проходить строгий карантин.