Наука и технологии
Сегодня 11:17
Ученый рассказал, как измерить скорость света при помощи микроволновки и шоколадки
Причем шоколад после эксперимента все еще съедобен
Ученый Дэвид Берардо из Массачусетского технологического института рассказал, как, имея в наличии лишь шоколадку и микроволновую печь, можно измерить скорость света. Причем после проведения этого эксперимента шоколад остается в пригодном для употребления виде.
Так, по словам астрофизика, для начала необходимо заменить вращающийся поднос в микроволновке тарелкой, ограничивающей движения во время работы печи. Далее же нужно положить на тарелку плитку любой шоколадки и запустить микроволновку буквально на 20 секунд.
Впоследствии на шоколадке будет проглядываться узор плавления, благодаря котором можно выяснить длину микроволн, производимых магнетроном печи. В измерив длину этих волн в сантиметрах, с последующим умножением ее на частоту излучения печи, можно получить величину, которая близка к скорости света.
Частоту используемых микроволновкой волн можно найти на задней панели или же внутри дверцы устройства.