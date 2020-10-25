Ученый рассказал, как измерить скорость света при помощи микроволновки и шоколадки

Так, по словам астрофизика, для начала необходимо заменить вращающийся поднос в микроволновке тарелкой, ограничивающей движения во время работы печи. Далее же нужно положить на тарелку плитку любой шоколадки и запустить микроволновку буквально на 20 секунд.

Впоследствии на шоколадке будет проглядываться узор плавления, благодаря котором можно выяснить длину микроволн, производимых магнетроном печи. В измерив длину этих волн в сантиметрах, с последующим умножением ее на частоту излучения печи, можно получить величину, которая близка к скорости света.