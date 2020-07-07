Ученый рассказал, как потепление климата может сказаться на распространении сибирской язвы

Отметим, что в этом году в якутском городе Верхоянск, который прозвали северным полюсом холода, было зафиксировано аномальное потепление до +38 градусов. Ученые же отметил, что за последние десять лет изменение климата в Якутии стало все более ощутимым.

”Эта проблема (риск оттаивания скотомогильников со спорами сибирской язвы) была и до потепления климата. Русловые процессы в наших реках иногда вскрывали такие могильники. А с потеплением климата этот риск увеличивается намного больше”, - рассказал специалист.