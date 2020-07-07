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Ученый рассказал, как потепление климата может сказаться на распространении сибирской язвы
Она может высвободиться из могильников
Российский ученый Александр Федоров рассказал, как потепление климата может сказаться на распространении сибирской язвы. Так, по его словам, перепады климата в Якутии увеличивают вероятность высвобождения сибирской язвы из могильников. Кроме того, это также может высвободить и древние бактерии.
Отметим, что в этом году в якутском городе Верхоянск, который прозвали северным полюсом холода, было зафиксировано аномальное потепление до +38 градусов. Ученые же отметил, что за последние десять лет изменение климата в Якутии стало все более ощутимым.
”Эта проблема (риск оттаивания скотомогильников со спорами сибирской язвы) была и до потепления климата. Русловые процессы в наших реках иногда вскрывали такие могильники. А с потеплением климата этот риск увеличивается намного больше”, - рассказал специалист.