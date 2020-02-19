Ученый рассказал, каким людям можно спать по четыре часа в день

Несмотря на то, что общепринятая норма сна составляет порядка восьми часов, существуют люди, которым для того, чтобы выспаться не нужно много времени. Дорохов отметил, что к таким людям могли относиться Наполеон, Александр Македонский, Черчилль, Маргарет Тэтчер. Именно у последней, в свою очередь, был обнаружен ген короткого сна. По словам ученого, люди с наличием подобного гена могут спать всего четыре часа в день и не ощущать недосып в течение дня.

Однако ученый отметил, что опираться на опыт таких людей не стоит. Для большинства людей, все же, смертельно опасно уменьшать количество сна. ”Есть научные работы, которые показывают, что у тех, кто мало спал длительное время, сокращалась жизнь на 10-15 лет. Это происходит, поскольку в организме накапливаются разные "ошибки". Сон нужен, чтобы каждую ночь "ремонтировать" наш организм”, – поделился Дорохов.