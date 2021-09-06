Ученый рассказал, какой компьютер нужен для поиска инопланетян

Наука и технологии
Сегодня в 16:25
Ученый рассказал, какой компьютер нужен для поиска инопланетянСуперкомпьютер на базе ИИ
Астрофизик из Оксфорда Андрес Сандберг объявил о том, специально разработанный суперкомпьютер сможет помочь человечеству найти развитые цивилизации во Вселенной.
Так, по словам ученого, для поиска инопланетян люди могут сконструировать специальный космический суперкомпьютер, работать который будет на базе искусственного интеллекта. Помимо прочего он назвал некоторые технические особенности такого компьютера. В частности, по словам Сандберг, он должен быть сферической формы и иметь подсветку в инфракрасном спектре — это позволит сигналы быть заметным на больших расстояниях.
Астрофизик отметил, что специалистам требуется обратить внимание на объекты искусственного происхождения. Он считает, что эти предметы и станут существенным аргументом в пользу теории о существовании других развитых цивилизаций во Вселенной.