Ученый рассказал, когда начнут использовать вакцину от коронавируса

Источник сообщил, что на данный момент специалисты института уже начали разработку соответствующей вакцины, тогда как ее появление в качестве зарегистрированного лекарственного препарата, а также использование, запланировано на 2021 год.

”По оценке Всемирной организации здравоохранения, порядка 18 месяцев уйдет на создание вакцины уже как зарегистрированного лекарственного препарата для медицинского применения. Надо понимать, что в условиях законодательства РФ вакцина – это зарегистрированный препарат, у которого есть регистрационное удостоверение, и в таком формате мы вряд ли успеем сделать что-то быстрее, чем прогноз ВОЗ, который составляет 18 месяцев, то есть это середина следующего года”, - поделился с журналистами РИА Новости представитель НИИ.