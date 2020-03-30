Наука и технологии
Сегодня 11:41
Ученый рассказал, нужно ли использовать мыло при мытье продуктов во время пандемии
А также о самом эффективном способе обезопасить еду
Журналисты издания People подготовили материал, в рамках которого ученый рассказал, нужно ли использовать мыло при мытье продуктов во время пандемии. Эксперт отметил, что наиболее эффективным способом обезопасить пищу от патогенов является термическая обработка.
”Использование мыла никогда прежде не рекомендовалось для свежих продуктов, и мы по-прежнему рекомендуем использовать воду и ополаскивание. Но если люди хотят это сделать, это безвредно. У меня нет никаких доказательств того, что это наверняка снизит риск заражения вирусом, потому что у нас нет исследований”, — рассказал директор Центра безопасности пищевых продуктов Университета Джорджии Диез-Гонзалез.
Эксперт отметил, что на данный момент самым безопасным методом избежать негативного влияния патогенов и организмов является нагрев и приготовление пищи.