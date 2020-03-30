Ученый рассказал, нужно ли использовать мыло при мытье продуктов во время пандемии

”Использование мыла никогда прежде не рекомендовалось для свежих продуктов, и мы по-прежнему рекомендуем использовать воду и ополаскивание. Но если люди хотят это сделать, это безвредно. У меня нет никаких доказательств того, что это наверняка снизит риск заражения вирусом, потому что у нас нет исследований”, — рассказал директор Центра безопасности пищевых продуктов Университета Джорджии Диез-Гонзалез.

Эксперт отметил, что на данный момент самым безопасным методом избежать негативного влияния патогенов и организмов является нагрев и приготовление пищи.