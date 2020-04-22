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Ученый рассказал о гарантированном способе инфицирования коронавирусом
А также отметил, что вероятность заразиться через предмет - мала
Издание RTL Today взяло интервью у ученого из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ Хендрика Штреек, в ходе которого он рассказал о гарантированном способе инфицирования коронавирусом.
Для этого ученый, совместно с коллегами, провел исследование, в рамках которого было установлено, что вероятность подхватить инфекцию после контакта с различными предметами остается на низком уровне. Так, ученые не смогли обнаружить признаки живого вируса на поверхностях. ”Когда мы брали образцы с дверных ручек, телефонов или туалетов, то не смогли на их основе культивировать вирус в лаборатории”, — рассказал ученый.
Согласно данным ученых, которые основаны на опыте прошлых вспышек коронавируса, гарантированным способом подхватить вирус является вдыхание капель во время тесного контакта с зараженным.