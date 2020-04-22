Ученый рассказал о гарантированном способе инфицирования коронавирусом

Для этого ученый, совместно с коллегами, провел исследование, в рамках которого было установлено, что вероятность подхватить инфекцию после контакта с различными предметами остается на низком уровне. Так, ученые не смогли обнаружить признаки живого вируса на поверхностях. ”Когда мы брали образцы с дверных ручек, телефонов или туалетов, то не смогли на их основе культивировать вирус в лаборатории”, — рассказал ученый.

Согласно данным ученых, которые основаны на опыте прошлых вспышек коронавируса, гарантированным способом подхватить вирус является вдыхание капель во время тесного контакта с зараженным.