Ученый рассказал о перспективном способе победить даже мутированный COVID-19

Ученый напомнил, что сам вирус проникает внутрь клеток посредством белка ACE2, расположенного на их поверхности. Перспективный метод нейтрализовать COVID-19 заключается в введении дополнительных копий этого белка в кровь инфицированного. ”Причем, можно даже не целиком, а только ту часть, которой он взаимодействует с вирусом. В этом случае добавленные рецепторы, как антитела, свяжут шипики коронавируса и не дадут ему атаковать наши клетки”, - сообщил Тышковский.

Причем у этого лечения есть и еще одно положительное действие. Ученый объяснил, что ACE2 расщепляет гормон ангиотензин II, способный приводит к цитокиновому шторму. Как пояснил специалист, именно он является одним из ключевых факторов летального исхода у больных коронавирусом. Так, благодаря введению инфицированному человеку дополнительных копий белка можно добиться снижения уровня этого гормона, что позволит уменьшить воспалительный процесс. В то же время, Тышковский отметил, что установить практическую пользу способа, на который возлагаются надежды, можно будет только в результате клинических испытаний.