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Ученый рассказал о пользе голодания
И плюсов у данного действия оказалось на удивление много
Доктор медицинских наук и эксперт федерального научного центра пищевых систем имени В.М. Горбатова Валерий Сергеев рассказал о том, как именно кратковременное голодание, длительность которого укладывается в период от 12 до 36 часов, способно положительно сказываться на здоровье человека.
Так, эксперт заявляет, что подобное голодание способствует утилизации организмом чужеродных элементов через превращение их в глюкозу, необходимую для выработки энергии. Также врач заявил о том, что организм в рамках голодания получает энергию из жирных кислот, что положительно сказывается на уменьшении веса и сокращении нагрузок на сердечно-сосудистую систему.
”Кратковременное голодание перезапускает иммунную систему. Она начинает активно бороться с инфекциями, грибками и вирусами. Поэтому люди, регулярно практикующие недолгие воздержания от еды, редко болеют”, — отметил Сергеев.