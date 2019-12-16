Ученый рассказал о пользе голодания

Так, эксперт заявляет, что подобное голодание способствует утилизации организмом чужеродных элементов через превращение их в глюкозу, необходимую для выработки энергии. Также врач заявил о том, что организм в рамках голодания получает энергию из жирных кислот, что положительно сказывается на уменьшении веса и сокращении нагрузок на сердечно-сосудистую систему.

”Кратковременное голодание перезапускает иммунную систему. Она начинает активно бороться с инфекциями, грибками и вирусами. Поэтому люди, регулярно практикующие недолгие воздержания от еды, редко болеют”, — отметил Сергеев.