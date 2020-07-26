Ученый рассказал о принципах питания для сохранения молодости

В то же время, полезной для сохранения молодости, по данным ученого, является пища, которая имеет в составе большое количество антиоксидантов, коллагена и минералов. Также следует иметь в рационе еду, которая обладает противовоспалительными свойствами.

Ученый также отметил, что овощи и фрукты в большом количестве должны присутствовать в рационе каждый день, поскольку именно это обогатит организм растительными веществами, что приведет к балансированию излишних воспалительных процессов.

”Все сводится к моим принципам здорового питания: в основном растения, качественные жиры (орехи и семена), употребление еды с высоким содержанием волокон и цельной необработанной пищи”, — поделился ученый.