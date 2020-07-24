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Ученый рассказал о важности отказа от рукопожатий навсегда
Это позволит избежать эпидемий в будущем
Микробиолог из Лондонской школы гигиены и тропической медицины Бэрон Пиот рассказал о важности отказа от рукопожатий навсегда. Так, по словам ученого, Великобритании стоит пересмотреть ряд поведенческих традиций, в числе которых рукопожатия при встрече, для того, чтобы предотвратить будущие эпидемии.
Об этом написало издание The Daily Telegraph. В качестве альтернативы рукопожатию специалист предложил пользоваться приветствиями в японском стиле. Также эксперт считает, что войти в норму должны ношение защитных масок и соблюдение дистанции в периоды респираторных болезней.
Для того, чтобы подтвердить правильность вышеперечисленных норм, ученый напомнил о ситуации в Австралии. Так, именно в данной стране, согласно данным специалиста, прослеживается спад инфицированных гриппом и другими инфекционными заболеваниями, что обусловлено введенными мерами социального дистанцирования.