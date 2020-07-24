Ученый рассказал о важности отказа от рукопожатий навсегда

Об этом написало издание The Daily Telegraph. В качестве альтернативы рукопожатию специалист предложил пользоваться приветствиями в японском стиле. Также эксперт считает, что войти в норму должны ношение защитных масок и соблюдение дистанции в периоды респираторных болезней.

Для того, чтобы подтвердить правильность вышеперечисленных норм, ученый напомнил о ситуации в Австралии. Так, именно в данной стране, согласно данным специалиста, прослеживается спад инфицированных гриппом и другими инфекционными заболеваниями, что обусловлено введенными мерами социального дистанцирования.