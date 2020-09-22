Ученый рассказал о вреде алкоголя во время осенней депрессии

По словам врача, алкоголь хоть и способен улучшить настроение человека, но данный эффект имеет кратковременный характер. Спустя непродолжительный промежуток времени депрессивное состояние возвращается вновь, прихватывая с собой еще и алкогольную зависимость.

Также Положий отметил, что если человек любит выпить в период упаднического настроения, то оно может появляться не только осенью, но также и весной, а иногда и летом, и зимой: