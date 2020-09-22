Наука и технологии
Сегодня 12:33
Ученый рассказал о вреде алкоголя во время осенней депрессии
И дал советы, как справиться с ней более безопасными средствами
Российский ученый и доктор медицинских наук Борис Положий рассказал о вреде алкоголя во время осенней депрессии. Полезными для многих знаниями эксперт поделился в рамках беседы с радио Sputnik.
По словам врача, алкоголь хоть и способен улучшить настроение человека, но данный эффект имеет кратковременный характер. Спустя непродолжительный промежуток времени депрессивное состояние возвращается вновь, прихватывая с собой еще и алкогольную зависимость.
Также Положий отметил, что если человек любит выпить в период упаднического настроения, то оно может появляться не только осенью, но также и весной, а иногда и летом, и зимой:
Если человек будет постоянно их депрессии снимать алкоголем, то может сформироваться зависимость. Не избавившись от одной беды, человек попадает в другую.
В качестве более продуктивного способа избавиться от депрессии, врач советует включить в свою жизнь движение, физические упражнения и просто прогулки.