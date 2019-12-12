Ученый рассказал об астероидах, способных уничтожить жизнь на Земле

”По оценкам ученых, столкновение с Землей небесного тела, имеющего размер около 10 километров и способного уничтожить человеческую цивилизацию, может происходить примерно раз в 100 млн лет. За всю историю существования современного человека, а это около 100 тыс лет, таких столкновений не было”, — рассказал господин Бакарас.

Также ученый привел расчеты и по куда меньшим астероидам. Так, если на Землю упадет астероид, диаметр которого составляет один километр, то на планете будет вызвана глобальная катастрофа. Что интересно, размер кратера от падения подобного небесного тела составит целых 20 километров.