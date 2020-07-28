Ученый рассказал об истоках русского мата

Так, по словам эксперта, ненормативная лексика появилась на Руси за многие века до того, как Золотая Орда ступила на наши земли. Что интересно, ныне запрещенные в приличном обществе слова вовсе не были табуированными и употреблялись в максимально широком круге случаев. Например, всем известное слово, состоящее из трех букв, имеет общий корень со словами "хвоя" или "хворостина". Данная часть слова обозначала ни что иное, как палочку из хвои.

”Процесс, в результате которого общеупотребительные слова стали нецензурными, является чрезвычайно сложным для прослеживания. Зато хорошо видно, когда конкретно мат стал широко распространенным в России. Это случилось после революции 1917-го года, когда речь на литературном языке не просто вышла из моды, но и стала опасной, так как носителя такой речи могли отнести к дворянству, а это грозило смертью”, - рассказал Осадчий.