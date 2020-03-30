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Ученый рассказал об излечении около 1 тыс пациентов от коронавируса при помощи его новой методики

Правда, не все коллеги согласны с важностью результатов исследования эксперта
Ученые и врачи по всему миру прямо сейчас занимаются поиском действенной вакцины от коронавируса COVID-19. То тут, то там появляются заявления о том, что кому-то удалось найти столь желанное лекарство от нового вируса. Так, например, руководитель исследовательской группы из Франции рассказал об излечении около 1 тыс пациентов при помощи его новой методики.

По словам Дидье Рауля, в его институте проходило лечение около 1004 человек, 1003 из которых в конечном итоге излечились и лишь один пациент скончался. Ученый рассказал, что для исцеления поступивших использовалась его новая методика, основанная на противомалярийном препарате гидроксихлорохине — именно его принимали пациенты в сочетании с антибиотиком азитромицином.

Правда, нашлись и эксперты, относящиеся к открытию Рауля достаточно скептично. Так, например, профессор системной биологии в Университетском колледже Лондона Франсуа Баллу заявил, что результаты первых двух работ по новой методике совершенно ни о чем не говорят: ”Большинство пациентов выздоравливают от инфекции COVID19, с лечением гидроксихлорохином или без него”, — написал специалист в своем личном Twitter-аккаунте.