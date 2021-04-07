Ученый рассказал об опасности контакта с инопланетянами

Ученый признал, что у человечества в обозримом будущем много шансов обнаружить следы развитых внеземных цивилизаций, а также вступить с ними в контакт. Этому, по его мнению, способствует ввод в использование космического телескопа имени Джеймса Уэбба, оснащенного беспрецедентной чувствительностью, которой достаточно для выявления и анализа холодных скалистых экзопланет, идентичных нашей.

Несмотря на распространение мнение специалистов о том, что человечеству необходимо выйти на контакт с инопланетянами, Мичио Каку посчитал эту затею ужасной. По его мнению, таким образом можно повторить сценарий, произошедший во время испанского завоевания империи ацтеков в XVI веке. Причем ученый признал, что вероятнее всего представители внеземных цивилизаций дружелюбны, но тем не менее. люди не должны рисковать.