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Ученый рассказал, почему диеты могут быть неэффективными против жира с живота
Все из-за различий в запасах жира
Издание Cell Reports опубликовало материал, в рамках которого ученый Сиднейского университета Марк Ларанс рассказал, почему диеты могут быть неэффективными против жира с живота.
”Большинство людей считает, что все запасы жира одинаковы. На самом деле их положение в организме играет огромную роль. К примеру, жир на животе может адаптироваться к периодическим голодовкам. Это объясняет, почему многие диеты почти не действуют на него”, — объяснил Ларанс.
В рамках научной работы исследователи анализировали, как периодические голодовки сказываются на здоровье и размерах жировых отложений в организме заранее откормленных грызунов. Выяснилось, что быстрее всего у мышей уходил подкожный жир, в то время как клетки жира на животе смогли адаптироваться к голодовкам.