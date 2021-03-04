Ученый рассказал, почему диеты могут быть неэффективными против жира с живота

”Большинство людей считает, что все запасы жира одинаковы. На самом деле их положение в организме играет огромную роль. К примеру, жир на животе может адаптироваться к периодическим голодовкам. Это объясняет, почему многие диеты почти не действуют на него”, — объяснил Ларанс.

В рамках научной работы исследователи анализировали, как периодические голодовки сказываются на здоровье и размерах жировых отложений в организме заранее откормленных грызунов. Выяснилось, что быстрее всего у мышей уходил подкожный жир, в то время как клетки жира на животе смогли адаптироваться к голодовкам.