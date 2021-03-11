Ученый рассказал, почему Луна не падает на Землю

Об этом, ссылаясь на результаты исследования ученого, сообщает издание Planet Today. Так, в рамках эксперимента астрофизик выяснил, что на деле Луна постоянно падает на Землю, однако столкновения не происходит из-за скорости вращения последней.

”Скорость вращения Земли удерживает ее саму от падения на Солнце. Кроме того, планета постоянно притягивает к себе и Луну. Если бы Земля перестала вращаться, Луна упала бы на неё”, — поделился астрофизик Вигго Ханстеен.

Также он считает, что на стабильную орбиту естественного спутника Земли оказывают влияние земное притяжение и скорость земного вращения.