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Ученый рассказал, почему некоторые люди не заражаются COVID-19 после близкого контакта с больными
Защитить организм могут не только антитела
Микробиолог Сергей Иванов рассказал россиянам, почему некоторые люди избегают заражения коронавирусной инфекцией даже после близкого контакта с больными. Выяснилось, что организм способен защищаться не только с помощью антител.
Ученый поделился, что случаи, когда люди не заражаются после близкого контакта с инфицированными COVID-19 действительно есть, сообщив, с чем это связано. Так, по словам Иванова, такие люди являются невосприимчивыми к этому вирусу. Об этом специалист рассказал, ссылаясь на результаты исследования ученых из Института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. ”Они обратили внимание, что некоторые врачи, работающие в "красной зоне", не заражаются вирусом даже спустя много месяцев”, — поделился ученый.
В России за все время пандемии было выявлено 2 242 633 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки заразилось 27 100 человек.