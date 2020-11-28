Ученый рассказал, почему некоторые люди не заражаются COVID-19 после близкого контакта с больными

Ученый поделился, что случаи, когда люди не заражаются после близкого контакта с инфицированными COVID-19 действительно есть, сообщив, с чем это связано. Так, по словам Иванова, такие люди являются невосприимчивыми к этому вирусу. Об этом специалист рассказал, ссылаясь на результаты исследования ученых из Института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. ”Они обратили внимание, что некоторые врачи, работающие в "красной зоне", не заражаются вирусом даже спустя много месяцев”, — поделился ученый.

В России за все время пандемии было выявлено 2 242 633 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки заразилось 27 100 человек.