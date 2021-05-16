Ученый рассказал, существует ли полезная для здоровья доза алкоголя

“Нет, алкоголь не уменьшает сердечно-сосудистых рисков. Проведены исследования, которые говорят, что нет ни одного научного факта, который говорил бы о том, что любые дозы любого алкоголя приносят пользу для здоровья, этого нет”, — поделился ученый.

Помимо прочего он предупредил, что даже употребление небольшого количества спиртного напитка негативно сказывается на организме. В то же время, вред, наносимый здоровью от алкоголя, не всегда может быть очевидным, однако это не повод его пить.

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