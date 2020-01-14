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Ученый рассказал, в каком возрасте люди острее всего страдают от бедности
Как ни странно, происходит это не в 40 лет, как считалось ранее
Экономист Дартмутского колледжа в США, а также бывший глава Банка Англии Дэвид Бленчфлауэр выяснил, что неудовлетворенность, связанная с материальным достатком, достигает своего пика в районе 50 лет.
Для того, чтобы выяснить, какое значение можно считать справедливым для большинства людей на планете, Бленчфлауэр проанализировал различные данные о достатке в 132 различных странах мира. Затем он соотнес их с такими показателями как возраст и психическое здоровье, в результате чего получил своеобразную “кривую счастья”, представляющую собой привычный всем нам график. На оси Х данного графика отмечен уровень счастья и удовлетворенности финансовым положением, а на оси Y — возраст.
В результате у экономиста получилось прийти к выводу, что в развитых странах “кривая счастья” показала свой минимум в районе 47,2 лет, а развивающихся странах на отметке в 48,2 года.