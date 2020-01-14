Ученый рассказал, в каком возрасте люди острее всего страдают от бедности

Для того, чтобы выяснить, какое значение можно считать справедливым для большинства людей на планете, Бленчфлауэр проанализировал различные данные о достатке в 132 различных странах мира. Затем он соотнес их с такими показателями как возраст и психическое здоровье, в результате чего получил своеобразную “кривую счастья”, представляющую собой привычный всем нам график. На оси Х данного графика отмечен уровень счастья и удовлетворенности финансовым положением, а на оси Y — возраст.