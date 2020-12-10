Ученый рассказала о вредной для мозга еде

Ученый поделилась, что продукты, богатые насыщенными жирами животного происхождения, увеличивают вероятность развития болезней сердечно-сосудистой системы и когнитивных отклонений.

”Когда мы едим жирную, сладкую пищу и испытываем такие симптомы, как вялость, затуманенность мозга и сонливость — эти симптомы возникают не в желудке, а в головном мозге”, — рассказала Москони, добавив, что частое употребление такой еды может спровоцировать потерю функциональных и структурных элементов мозга. Помимо прочего такой рацион грозит сделать мозг более подверженным к старению и старческому слабоумию.

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