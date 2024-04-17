Ученый создал ИИ для оптимизации интернет-магазинов под дальтоников

Названная PRE, эта модель искусственного интеллекта была обучена с использованием данных из 110 000 сессий реальных пользователей за два года. PRE способна имитировать действия человеческого пользователя с точностью до 90%.

Аараби исследовал, как пользователи с полным и частичным дальтонизмом реагируют на визуальные элементы в интернет-магазинах. Он обнаружил, что пользователи с дальтонизмом на 30% чаще, чем пользователи с нормальным зрением, нажимают на монохромные изображения.

Эти результаты, которые будут представлены на конференции IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, показывают важность учета особенностей пользователей при создании и оптимизации интернет-магазинов