Ученый создал ИИ для оптимизации интернет-магазинов под дальтоников

Опубликовано 17 апреля 2024, 18:19
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Ученый создал ИИ для оптимизации интернет-магазинов под дальтониковОн обучен на данных из 110 000 сессий
Ученый из Университета Торонто, Пархам Аараби, создал модель искусственного интеллекта, которая имитирует поведение людей на интернет-магазинах, и может помочь розничным продавцам оптимизировать свои сайты для людей-дальтоников.
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Названная PRE, эта модель искусственного интеллекта была обучена с использованием данных из 110 000 сессий реальных пользователей за два года. PRE способна имитировать действия человеческого пользователя с точностью до 90%.
Аараби исследовал, как пользователи с полным и частичным дальтонизмом реагируют на визуальные элементы в интернет-магазинах. Он обнаружил, что пользователи с дальтонизмом на 30% чаще, чем пользователи с нормальным зрением, нажимают на монохромные изображения.
Эти результаты, которые будут представлены на конференции IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, показывают важность учета особенностей пользователей при создании и оптимизации интернет-магазинов
Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак