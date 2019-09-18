Ученый создал нож из человеческих фекалий

Экспериментальный археолог Метин Эрен из Кентского государственного университета решил проверить старое поверье о человеке, который использовал собственные отходы жизнедеятельности для создания ножа. Ученый начал соблюдать высокобелковую диету в течение восьми дней. Так, он съел за этого время очень много лосося, говядины и индейки, не брезгуя при этом небольшим количеством углеводов в лице макарон.

Начиная с четвертого дня, ученый “собрал необходимое сырье”, которому он вручную придал форму ножей, после чего заморозил свои фекалии при температуре -20 градусов по Цельсию.

По словам Эрена, он сделал абсолютно все возможное, чтобы добиться успеха в своем эксперименте, в том числе не давал ножу растаять, а также затачивал его металлическим напильником. Но когда он попытался разрезать холодную шкуру, у него ничего не получилось — он растаял, оставляя полосы на шкуре животного. ”Это было похоже на коричневый карандаш”, — заключил ученый.