Ученый создал уравнение движения кота

Идея создания уравнения возникла из желания популяризировать физику и сделать ее более доступной для широкой аудитории. Биаси проанализировал различные поведенческие паттерны кота, такие как мурлыканье и «зуммирование», когда кошки на полной скорости перемещаются с одного места на другое.

Биаси предположил, что мурлыканье кота служит механизмом стабилизации взаимодействия с человеком. Когда кот мурлыкает, человек, как правило, продолжает гладить его, усиливая положительную обратную связь. Это укрепляет эмоциональную связь между питомцем и хозяином.

Для моделирования периодов активной игры, когда кот быстро перемещается по комнате, в уравнение был добавлен случайный компонент. Это позволяет учитывать непредсказуемое поведение животного.

Уравнение движения кота основано на нескольких динамических принципах, таких как инерция, ускорение и трение. Оно описывает движение кота как частицы, подверженной воздействию внешних сил, связанных с присутствием человека.