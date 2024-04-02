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Наука и технологии
Опубликовано 02 апреля 2024, 14:46
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Ученый, создавший генетически модифицированных детей вышел на свободу. И продолжил исследования

Интересно, к чему это все приведет
Китайский ученый Хэ Цзянькуй, известный своими специфичными исследованиями по генной инженерии, вернулся к работе после тюремного заключения за создание первых в мире генетически модифицированных детей.
Ученый, создавший генетически модифицированных детей вышел на свободу. И продолжил исследования
© Ferra.ru

В 2018 году Хэ Цзянькуй шокировал мир, объявив о модификации генов нескольких человеческих эмбрионов с помощью CRISPR/Cas9, чтобы сделать их невосприимчивыми к ВИЧ. Это привело к рождению девочек-близнецов Лулу и Наны, а также еще одного ребенка.

Действия ученого вызвали бурю негодования. Его обвинили в нарушении этических норм и китайских законов, что в 2019 году привело к 3-летнему тюремному заключению.

Теперь, выйдя на свободу, Хэ Цзянькуй возобновил свои исследования в области редактирования генома человеческих эмбрионов.

Он утверждает, что его работа теперь полностью соответствует этическим нормам и направлена на лечение редких генетических заболеваний.

Специалист по-прежнему уверен в безопасности и эффективности своих исследований. Он говорит, что дети, рожденные в результате его экспериментов, здоровы и не имеют никаких непредвиденных генетических изменений.

Источник:SecurityLab
Автор:Булат Кармак
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