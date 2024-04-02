Ученый, создавший генетически модифицированных детей вышел на свободу. И продолжил исследования

В 2018 году Хэ Цзянькуй шокировал мир, объявив о модификации генов нескольких человеческих эмбрионов с помощью CRISPR/Cas9, чтобы сделать их невосприимчивыми к ВИЧ. Это привело к рождению девочек-близнецов Лулу и Наны, а также еще одного ребенка.

Действия ученого вызвали бурю негодования. Его обвинили в нарушении этических норм и китайских законов, что в 2019 году привело к 3-летнему тюремному заключению.

Теперь, выйдя на свободу, Хэ Цзянькуй возобновил свои исследования в области редактирования генома человеческих эмбрионов.

Он утверждает, что его работа теперь полностью соответствует этическим нормам и направлена на лечение редких генетических заболеваний.

Специалист по-прежнему уверен в безопасности и эффективности своих исследований. Он говорит, что дети, рожденные в результате его экспериментов, здоровы и не имеют никаких непредвиденных генетических изменений.