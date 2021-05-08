Ученый выдвинул новую теорию о причине смерти Наполеона

О новой теории о смерти Наполеона Бонапарта сообщило издание Daily Mail. Исследователь обратил внимание на то, что в предыдущих исследованиях специалисты установили, что эфирные масла в больших количествах вредны для эндокринной системы, что чревато развитием злокачественных опухолей. По мнению ученого, именно его чрезмерная любовь к одеколону и могла привести к летальному исходу.

Помимо прочего исследователь вспомнил и о том, что в волосах Наполеона нашлось высокое содержание мышьяка. В то же время, он отметил, что в то время многие люди пользовались косметикой с мышьяком в составе, но не каждый от этого умирал.

“Чего им не хватало, так это огромных объемов одеколона, которым Наполеон душил свое тело”, — добавил специалист.