Ученый выразил почти 100% уверенность в том, что COVID-19 появился в лаборатории

Известно, что на протяжении прошлого года ученый осуществлял личное расследование. В его рамках он изучал научные статьи и материалы СМИ, общался с коллегами и компетентными в этом вопросе людьми, вследствие чего у него сложилось собственное мнение о происхождении вируса.

”Я на 99,9% уверен, что коронавирус появился в лаборатории”, — заключил ученый.

Несмотря на то, что представители Гамбургского университета сообщили, что работа Визендангера не является научной, специалист уверен, что доказательств того, что коронавирусная инфекция произошла ввиду утечки из лаборатории достаточно. В частности, он обратил внимание на то, что на данный момент все еще не выявили животное,, которое заразило человека.