Ученый заявил о возможности открыть новые законы природы благодаря искусственному интеллекту

Об этом сообщается в опубликованном в издании Nature материале. Согласно размещенным данным, во время исследования специалисты предоставили искусственному интеллекту информацию о механизме движения небесных тел на небосводе. Подобным образом астрономы и математики прошлого, пользуясь доступными инструментами, пытались понять, как работает вселенная. В результате компьютеру удалось построить гелиоцентрическую модель Солнечной системы, причем сделать это самостоятельно, без сторонней помощи.

Вдохновившись результатами исследования физик Ренато Реннер заявил о возможности открытия новых законов природы благодаря искусственному интеллекту. Также он предположил, что это позволит разрешить противоречия между квантовой механикой и всеми разделами физики.