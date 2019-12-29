Ученым удалось провести операцию с помощью звуков

Сообщается, что при болезнях, в числе которых старческое слабоумие, гамма-колебания в мозге начинают замедляться или и вовсе прекращаются. Так, в ходе исследования ученые выяснили, что вспышки света и низкое жужжание стимулируют активацию гамма-колебаний в мозге, а это, в свою очередь, позволило удалить амилоидные бляшки в префронтальной коре мозга мышей. Ученые отметили, что после проведения процедур мыши стали лучше справляться с рядом когнитивных задач.

На данный момент уникальная техника была опробована лишь на грызунах, мозговые волны которых работают совершенно иначе. Но по словам ученых, аналогичные результаты у людей гарантируют появление в будущем доступного и немедикаментозного лечения различных форм старческого слабоумия.