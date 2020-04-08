Ученым удалось расшифровать полный геном коронавируса

”Ученые... смогли успешно расшифровать полный геном SARS COV-2, что будет полезным для качества диагностики обеспечения эпидемиологических наблюдений и разработки вакцины”, — говорится в официальном сообщении Аргентинских ученых, расшифровавших геном вируса.

Судя по имеющимся данным, полученные результаты немедленно были направлены в базу данных GISAID в Германии — именно там собираются образцы, полученные на территориях совершенно разных стран. К слову, в самой Аргентине, стране, где был расшифрован геном, число заболевших составляет 1 628 человек, 56 из которых погибло.