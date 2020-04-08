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Ученым удалось расшифровать полный геном коронавируса
Это может очень сильно помочь в борьбе с инфекцией
В сети появилась свежая информация об успехах ученых в изучении коронавируса — им удалось расшифровать полный геном коронавируса SARS COV-2, благодаря чему врачи смогут еще лучше диагностировать заболевания, а исследователи будут лучше понимать, как именно заболевание распространяется среди людей.
”Ученые... смогли успешно расшифровать полный геном SARS COV-2, что будет полезным для качества диагностики обеспечения эпидемиологических наблюдений и разработки вакцины”, — говорится в официальном сообщении Аргентинских ученых, расшифровавших геном вируса.
Судя по имеющимся данным, полученные результаты немедленно были направлены в базу данных GISAID в Германии — именно там собираются образцы, полученные на территориях совершенно разных стран. К слову, в самой Аргентине, стране, где был расшифрован геном, число заболевших составляет 1 628 человек, 56 из которых погибло.