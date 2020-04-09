Ученым удалось взломать около 80% современных сканеров отпечатка пальцев на смартфонах и ноутбуках

В рамках эксперимента исследователи отобралинесколько смартфонов и ноутбуков от совершенно разных производителей, один планшет в лице iPad, дверной замок со сканером отпечатка и две USB-флешки. Что интересно, благодаря выбранным устройствам исследователям удалось столкнуться с тремя основными типами сканеров отпечатка пальцев: емкостным, оптическим и ультразвуковым. В итоге на каждое устройство было дано по 20 попыток разблокировки при помощи искусственного отпечатка.

Использовав один из трех самых распространенных методов подделки отпечатка, эксперты заключили, что 80% попыток смартфоны, планшет, ноутбук на macOS и умный замок допускают разблокировку при помощи копии отпечатка пальцев. При этом, что самое интересное, исследователи не обнаружили существенной разницы между сканерами разных типов.