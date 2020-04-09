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Ученым удалось взломать около 80% современных сканеров отпечатка пальцев на смартфонах и ноутбуках

При этом то, какая именно технология сканирования использовалась, не играло совершенно никакого значения
Защита устройств при помощи собственных отпечатков пальцев считается достаточно надежным способом. Но, как оказалось, это не совсем верное мнение. Так, ученым удалось взломать около 80% современных сканеров отпечатка пальцев на смартфонах и ноутбуках, при этом эксперты потратили на все про все не более 2 тыс долларов.

В рамках эксперимента исследователи отобралинесколько смартфонов и ноутбуков от совершенно разных производителей, один планшет в лице iPad, дверной замок со сканером отпечатка и две USB-флешки. Что интересно, благодаря выбранным устройствам исследователям удалось столкнуться с тремя основными типами сканеров отпечатка пальцев: емкостным, оптическим и ультразвуковым. В итоге на каждое устройство было дано по 20 попыток разблокировки при помощи искусственного отпечатка.

Использовав один из трех самых распространенных методов подделки отпечатка, эксперты заключили, что 80% попыток смартфоны, планшет, ноутбук на macOS и умный замок допускают разблокировку при помощи копии отпечатка пальцев. При этом, что самое интересное, исследователи не обнаружили существенной разницы между сканерами разных типов.

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