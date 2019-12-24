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Ученым впервые позволили вырастить человеческий орган в животном

Для первого подобного эксперимента была выбрана свинья
Онлайн-издание NHK пишет о том, что японские власти все-таки дали свое согласие на процедуру выращивания поджелудочной железы человека в организме свиньи. Согласно имеющимся данным, первый подобный эксперимент проведут в Университете Мэйдзи под руководством профессора Хироси Нагасимы.

По планам самих ученых, на первом этапе эксперимента они уберут из оплодотворенной яйцеклетки свиньи возможность появления обычной поджелудочной железы, для чего будет использована технология генетического редактирования. Далее в нее планируется внедрить человеческие стволовые клетки — данный материал был выбран в связи с его способностью превращаться практически в любой тип клеток в организме.

Далее яйцеклетка будет возвращена в организм испытуемой свиньи, после чего уже ожидается ее развитие в зародыш с человеческой поджелудочной железой. Важно отметить, что ученые намерены именно на этом этапе закончить свой эксперимент, так как по их же словам они пока не готовы полноценно заниматься выращиванием человеческих органов в организмах других животных.