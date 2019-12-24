Ученым впервые позволили вырастить человеческий орган в животном

По планам самих ученых, на первом этапе эксперимента они уберут из оплодотворенной яйцеклетки свиньи возможность появления обычной поджелудочной железы, для чего будет использована технология генетического редактирования. Далее в нее планируется внедрить человеческие стволовые клетки — данный материал был выбран в связи с его способностью превращаться практически в любой тип клеток в организме.

Далее яйцеклетка будет возвращена в организм испытуемой свиньи, после чего уже ожидается ее развитие в зародыш с человеческой поджелудочной железой. Важно отметить, что ученые намерены именно на этом этапе закончить свой эксперимент, так как по их же словам они пока не готовы полноценно заниматься выращиванием человеческих органов в организмах других животных.